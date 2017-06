8 a.m - Noon | August 12, 2017

The AISD Back to School Kickoff will help thousands of Arlington ISD students and their families get the supplies and resources they need to be ready for the 2017-2018 academic year.

At the AISD Back to School Kickoff, which will be held on the west outdoor plaza and indoor platform of AT&T Stadium, pre-registered students will receive a backpack filled with school supplies appropriate to their grade level, as well as the opportunity to visit a variety of resource booths. Booths will include an immunization station, vision checks, eyeglass fittings, information on after-school care programs and more. Additionally, attendees can expect to see appearances by Dallas Cowboys mascot Rowdy and former Dallas Cowboys players.

To be eligible to attend the AISD Back to School Kickoff, AISD students should qualify for the free or reduced-price meal program. Parents are required to pre-register their students. Transportation is available for pre-registered attendees and should be requested via the online registration form.

Arlington community members and supporters may donate to the AISD Back to School Kickoff. A donation of $15 provides one student with a backpack and the supplies he or she needs for a full school year.

El “Back to School Kickoff” es un evento que ayudará a miles de estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Arlington y a sus familias a obtener los útiles escolares y otros servicios que necesitan para estar preparados para el año académico 2017-2018.

En el “Back to School Kickoff”, que tendrá lugar desde las 8 de la mañana hasta el mediodía en el Estadio AT & T en la plaza al aire libre al oeste del edificio y en una plataforma en el interior del mismo, los estudiantes que sean registrados antes del evento recibirán una mochila llena de útiles escolares adecuados al grado que estén cursando, así como la oportunidad de visitar una gran variedad de puestos de recursos. Entre los puestos disponibles estarán una estación de vacunación, exámenes de visión, ajuste de lentes, información sobre algunos programas para el cuidado de niños después de la escuela y mucho más. Además, los asistentes podrán ver la mascota, Rowdy y algunos ex jugadores de los Dallas Cowboys.

Para ser elegible para asistir al “Back to School Kickoff”, los estudiantes de AISD deben calificar para el programa de comidas gratis y/o a precio reducido. Los padres deberán registrar a los estudiantes antes del evento. El transporte está disponible para los asistentes que se hayan registrado antes del evento y debe ser solicitado a través del formulario de inscripción en línea.

Todo miembros de la comunidad de Arlington pueden donar al “Back to School Kickoff” del AISD. Una donación de $ 15 proporciona un estudiante con una mochila y los útiles escolares que él o ella necesitan en un año escolar.